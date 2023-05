Semi scudetto: gara-1 nel segno Bitonto e TikiTaka Francavilla

Bitonto e TikiTaka Francavilla sull'1-0 nella serie che mette in palio le Finals della Serie A Femminile di futsal . Il pronostico della vigilia viene tutto sommato rispettato nel caso delle neo campionesse d'Italia, comunque sotto 2-1 a Falconara a 3' minuti dal termine. Tutto cambia nell'arco di 45 secondi : l'ottima Cenedese trova la rete del 2-2, Lucileia gela il PalaBadiali per il definitivo 3-2 neroverde.

DERBY, CHE SORPRESA!

Nessuno aveva sconfitto finora il Pescara, capolista imbattuto della stagione regolare e con due clean sheet di fila nella postseason. Ma i playoff sono un campionato a parte che rimette tutto in discussione. Così il derby di Montesilvano è trionfale per il TikiTaka Francavilla: dopo un primo tempo a reti inviolate, sale in cattedra Tampa. Che con una doppietta spariglia le carte. Debora Vanin chiude anticipatamente i conti: finisce con un sorprendente 3-0 per le giallorosse di Cely Gayardo. Questo il tabellone dei playoff:

SERIE A PURO BIO – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) PESCARA FEMMINILE-PELLETTERIE 8-0 (gara-1 4-0)

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF 6-4 (5-2)

3) CITTÀ DI FALCONARA-LAZIO 7-2 (8-3)

4) BITONTO-VIP 4-0 (5-2)

SEMIFINALI - GARA-1 - 21/05 (gara-2 26/05, ev. gara-3 28/05)

X) TIKITAKA FRANCAVILLA-PESCARA FEMMINILE 3-0

Y) CITTÀ DI FALCONARA-BITONTO 2-3

FINALE (gara-1 04/06, gara-2 09/06, ev. gara-3 11/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y