Napoli e Olimpus Roma a braccetto nelle semi scudetto

Se per l'Olimpus Roma tutto era filato liscio a Pescara, il Napoli Futsal ha bisogno dei supplementari per spuntarla in gara-1 delle semi scudetto di Serie A New Energy. A Eboli gli azzurri sono sempre in vantaggio, sempre con Fortino, ma vengono in entra i casi ripresi, sempre da Capogniro. Il gol che vale il primo punto della semi tutta campana lo realizza Salas: finisce 3-2.