Epico Bitonto: rimonta il Falconara e raggiunge Francavilla in finale

Le semi scudetto al femminile rendono lustro a un intero movimento. E' successo praticamente di tutto: in finale non ci va l'abruzzese prima in regular season, quel Pescara imbattuto in campionato e testa di serie numero uno nei tabellone playoff, ma il TikiTaka Francavilla, a cui bastano due derby (tutt'altro che scontati) per sovvertire i pronostici della vigilia e arrivare in orario all'appuntamento con la storia. Al Bitonto servono tre gare per domare un immenso Città di Falconara e per continuare a sognare double: la bella, però, è qualcosa di epico.