Napoli e Feldi Eboli: ora o mai più: chi vince affronta l'Olimpus Roma

L'Olimpus Roma scopre il suo competitor per lo scudetto. Sarà certamente una campana, Napoli Futsal o Feldi Eboli, che non hanno una seconda opportunità: win or go home , direbbero gli inglesi, con tutto ciò che ne consegue: chi vince a Cercola stasera (ore 20.30, diretta SKY Sport) può avvicinarsi all'obiettivo dichiarato a inizio stagione, per chi perde sarà un'annata fallimentare.

MAI UNA CAMPANA HA VINTO LO SCUDETTO

Basta questo per far capire una partita facile da preparare ma difficilissima da giocare. Il Napoli Futsal l'ha spuntata a Eboli, grazie al 3-2 nei tempi supplementari firmato da Salas, il grande assente nella seconda sfida di Cercola e in dubbio per la "bella" (sempre al PalaCercola) al pari di Lollo Pietrangelo, uscito all'intervallo di gara-2 per un risentimento muscolare: filtra ottimismo per il recupero di uno dei portieri della Nazionale, nel caso dovesse dare forfait, pronto De Gennario. Forte del blitz di sabato scorso (un netto 5-2) c'è un rinnovato entusiasmo tra le Volpi di Samperi. Patron Di Domenico ci crede: "Sarebbe un sogno tornare in finale scudetto per il secondo anno consecutivo - dice il presidente ebolitano - ma non voglio pensarci. Mi aspetto dalla squadra la stessa grande prestazione di sabato scorso". Questo il tabellone dei playoff scudetto della Serie A New Energy:

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (gara-1 5-4, gara-2 5-3)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE (5-4, 2-1)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 7-2 (5-6, 4-2)

4) OLIMPUS ROMA-L84 (4-2, 4-1)

SEMIFINALI - GARA-2 (gara-3 05/06)

X) NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 2-5 (3-2)

Y) OLIMPUS ROMA-FUTSAL PESCARA 4-1 d.t.s. (4-0)

FINALE (gara-1 13/06, gara-2 17/06, ev. gara-3 19/06)

VINCENTE X-OLIMPUS ROMA