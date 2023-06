Napoli choc: senza allenatore nel derby dei derby contro la Feldi Eboli!

Irreperibilità, incredulità, ufficialità. Da qualche giorno Cacau si era reso irreperibile per la dirigenza del Napoli Futsal , che nel giorno del derby dei derby resta incredulo: a poche ore da gara-3 della sfida contro la Feldi Eboli, decisiva per l’accesso alle Finals scudetto contro l’Olimpus Roma, il suo allenatore viene presentato come nuovo commissario tecnico dell’Iraq , a Jeddah per la sfida della sua (nuova) nazionale contro la Palestina per l’Arab Cup.

UN DURO COMUNICATO UFFICIALE

"La società Napoli Futsal apprende con incredulità da fonti ufficiali che Ricardo Camara Sobral ha firmato in data odierna come nuovo commissario tecnico della nazionale irachena". Inizia così un duro comunicato ufficiale da parte del Napoli Futsal, che prosegue : "Lo stesso si era manifestato irreperibile dalla giornata di ieri, un atteggiamento inqualificabile che dà ancor più forza al gruppo, affidato a Nicola Ferri e Francesco Gargiulo, tutto unito stasera per dare il massimo nella terza gara di semifinale scudetto con la Feldi Eboli".

QUALCOSA ERA CAMBIATO

La sconfitta in gara-2 patita contro una Feldi Eboli capace con un atto di forza (5-2) di ricalibrare la semi tutta campana, a quanto pare, ha lasciato il segno. I contrasti tra allenatore e dirigenza non hanno fatto altro che velocizzare una trattativa in piedi da tempo tra Cacau con l’Iraq, che si sarebbe dovuta concretizzare sì ma subito dopo i playoff scudetto in Italia, non nel giorno di una partita che vale l'accesso a una finale scudetto. Cacau era arrivato a Napoli soltanto ad aprile, al posto dell'esonerato David Marin. Saranno dunque Nicola Ferri e Francesco Gargiulo a guidare il Napoli Futsal, stasera, contro la Feldi Eboli, nel match in programma alle ore 20.30 e in diretta su SKY Sport.