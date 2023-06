B(is) come Bitonto: dopo la Coppa Italia arriva anche lo scudetto

La prima volta fu delle tarantine del Real Statte, poi toccò al Salinis di Margherita di Savoia, ora è il turno del Bitonto riportare lo scudetto in Puglia, una delle regioni dove il futsal (femminile) è di casa. Le baresi di Marzuoli e della terribile dupla Lucileia-Renata s'impongono 6-2 in gara-3 contro il TikiTaka Francavilla e centrano la prestigiosa accoppiata campionato-coppa.

RENATA MATCH WINNER

Al PalaPansini di Giovinazzo, gara-3 delle Finals scudetto parte come prevedibile all'insegna dell'equilibrio. Ci pensa l'Azzurra Renata a romperlo. L'1-0 stappa la finale delle finali: una ripartenza di Lucileia viene concretizzata in rete da Diana Santos, Vanin non ci sta e accorcia le distanze, Bettioli viene espulsa per doppia ammonizione e il Bitonto ne approfitta per andare al riposo sul 3-1 con Lucileia. Il TikiTaka Francavilla c'è. E torna in partita nella ripresa con Vanin, provando in tutti i modi a pervenire al pareggio. Il 3-3 non arriva e la mossa di Cely Gayardo del portiere di movimento produce degli effetti inversamente proporzionali agli intenti delle adriatiche: ancora Lucilèia e Renata (due volte) ne approfittano per ampliare il vantaggio, finisce 6-2 con il Bitonto che fa festa a Giovinazzo. Questo il tabellino della finale delle finali e il tabellone dei playoff di Serie A Puro Bio:

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 6-2 (p.t. 3-1)

BITONTO: Castagnaro, Diana Santos, Cenedese, Renatinha, Lucilèia, Nicoletti, Pezzolla, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Errico, Tempesta. All. Marzuoli

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Tampa, Bettioli, Martin Cortés, De Siena, Bertè, Gerardi, Xhaxho, Papponetti, Pezzolla, Merlenghi. All. Gayardo

MARCATRICI: p.t. 13'04" Renatinha (B), 17'08" Diana Santos (B), 18'10" Vanin (T), 19'01" Luciléia (B), s.t. 3'32" Vanin (T), 14'29" Luciléia (B), 14'57" Renatinha (B), 19'48" Renatinha (B)

AMMONITE: Bettioli (T), Cortés (T), Pernazza (B), De Siena (T), Bertè (T), Nicoletti (B)

ESPULSE: al 18'36" del p.t. Bettioli (T) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Emilio Romano (Nola), Pasquale Crocifoglio (Napoli) CRONO: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme)

SERIE A PURO BIO - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) PESCARA FEMMINILE-PELLETTERIE 8-0 (gara-1 4-0)

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF 6-4 (5-2)

3) CITTÀ DI FALCONARA-LAZIO 7-2 (8-3)

4) BITONTO-VIP 4-0 (5-2)

SEMIFINALI

X) PESCARA FEMMINILE-TIKITAKA FRANCAVILLA (gara-1 0-3, gara-2 4-6)

Y) BITONTO-CITTÀ DI FALCONARA 7-5 d.t.s (3-2, 2-3)

FINALE - GARA-3

BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA 6-2 (gara-1 4-2, gara-2 1-2)