Finals: gara-1 alla Feldi Eboli, l'Olimpus Roma si sveglia troppo tardi

L'EPISODIO ROMPE L'EQUILIBRIO

Un minuto di raccoglimento per commemorare la morte di Silvio Berlusconi. Salvo Samperi, premiato prima della gara con la Panchina d'Oro, e Daniele D'Orto hanno il merito di disinnescare le bocche da fuoco dell'altro: Guilhermao nel primo tempo viene imbrigliato da Rafinha, Venancio annulla completamente Marcelinho, top scorer della regular season. Finale sbloccata da un episodio: punizione di Caponigro, l'infortunio di Ducci è colossale, Feldi Eboli avanti 1-0 all'intervallo.

DUE PARTITE IN UNA

La ripresa comincia con due timide sortite da parte dei Blues: Cutrupi e Cutrignelli illudono in realtà i Blues, in balia di una Feldi Eboli nettamente superiore. Braga si divora il 2-0, Baroni, Calderolli e Guilhermao non concretizzano altre palle gol. Alla quinta arriva lo strameritato raddoppio: Guilhermao scappa via al proprio avversario e infila Ducci con un chirurgico diagonale all'angolino, da posizione defilata. L'Olimpus Roma accusa il colpo e capitola per la terza volta a stretto giro di posta, quando un morbido tocco sotto di Selucio manda in estasi il pubblico di fede rossoblù. D'Orto si gioca il tutto per tutto con la mossa del portiere (Dimas) di movimento. Inizia un altro incontro, perché il 5vs4 dei Blues va che una meraviglia e mette in difficoltà la difesa ebolitana: Segna Sacon, un'autorete di Venancio (con possibile tocco di mano di Marcelinho) riapre i giochi, ma la rimonta capitolina non viene concretizzata. Vince la Feldi, avanti 1-0 nella corsa al 39esimo scudetto del futsal. Ora le Finals si trasferiscono a Cisterna di Latina, sede di gara-2 (il 17 giugno) ed eventualmente (il 19) anche di gara-3. Questo il tabellone dei playoff di Serie A New Energy:

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (gara-1 5-4, gara-2 5-3)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE (5-4, 2-1)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 7-2 (5-6, 4-2)

4) OLIMPUS ROMA-L84 (4-2, 4-1)

SEMIFINALI

X) NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 3-6 (gara-1 3-2, gara-2 2-5)

Y) OLIMPUS ROMA-FUTSAL PESCARA (4-0, 4-1)

FINALE - GARA-1 (gara-2 17/06, ev. gara-3 19/06)

FELDI EBOLI-OLIMPUS ROMA 3-2