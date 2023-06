Campania a festa! Feldi Eboli campione d'Italia. "Una gioia immensa"

COME GARA-1

Al PalaSport Cisterna di Latina, gara-2 ricalca lo stesso motivetto già visto a Eboli, in occasione del primo match della serie scudetto. La Feldi Eboli si lascia preferire all’Olimpus Roma sia per come attacca sia nel bunker difensivo, il primo tempo è comunque sostanzialmente equilibrato, senza gol. Proprio come al PalaSele, le Volpi di Samperi fanno ancor di più la differenza nella ripresa, con un uno-due mortifero: un diagonale da posizione defilata di Fantecele si trasforma in un assist per il comodo tap-in Guilhermao appostato sul secondo palo, una gran botta dell’onnipresente Venancio che finisce sotto l’incrocio dei pali vale il 2-0, tutto in appena un minuto e venticinque secondi. I Blues non riescono proprio a segnare alla Feldi Eboli senza l’utilizzo del portiere di movimento. Col 5vs4 D’Orto riapre la finale con il solito Sacon (già a segno al PalaSele), che colpisce anche un palo. Ma la rete del 2-2 non arriva: a Cisterna di Latina è la Feldi a sventolare il tricolore. Dopo Italservice Pesaro (in Supercoppa), Real San Giuseppe (in Coppa Italia) ed L84 (in Coppa Divisione), arriva la quarta vincitrice di un trofeo, nell’annata più equilibrata che si ricordi. La Feldi si riprende qualcosa che aveva soltanto assaporato due stagioni fa, Samperi sfata finalmente il tabù delle finali scudetto: buona la terza!

INNO ALLA GIOIA

“E’ un’emozione grandissima”. Scoppia a piangere Gaetano Di Domenico al suono della sirena. “Uno scudetto per la nostra città, per questo gruppo, per la mia famiglia e per mio papà che non c’è più - urla - adesso vi dovete inchinare alla Feldi Eboli”. Venancio mvp delle Finals scudetto. “La difesa è stata la nostra arma in più - rimarca il fuoriclasse brasiliano - non avremmo i migliori talenti del campionato, ma abbiamo dimostrato sul campo di essere la squadra più forte. La Champions League? Un onore”.

OLIMPUS ROMA-FELDI EBOLI 1-2 (0-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Di Eugenio, Marcelinho, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Humberto, Isgrò, Schininà, Sacon, Cerulli. All. D'Orto

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Restaino, Guilhermao, Calderolli, Caponigro, Braga, Fantecele, Baroni, Vavà, Selucio, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 7'27'' s.t. Guilhermao (F), 9'20'' Venancio (F), 16'23'' Sacon (O)

AMMONITI: Tres (O), Marcelinho (O), Sacon (O), Caponigro (F)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Marco Moro (Latina) CRONO: Mario Certa (Marsala)



SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (gara-1 5-4, gara-2 5-3)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE (5-4, 2-1)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 7-2 (5-6, 4-2)

4) OLIMPUS ROMA-L84 (4-2, 4-1)

SEMIFINALI

X) NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 3-6 (gara-1 3-2, gara-2 2-5)

Y) OLIMPUS ROMA-FUTSAL PESCARA (4-0, 4-1)

FINALE - GARA-2 (ev. gara-3 19/06)

OLIMPUS ROMA-FELDI EBOLI 1-2 (gara-1 2-3)