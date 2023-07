Coppa dei Canottieri, Mancini show con Malagò: vittoria per l'Aniene

ROMA - "Scusate, quando è la finale che mi tengo libero?". Bastano queste parole pronunciate prima del match Over 60 vinto 7-5 dal CC Aniene contro il CC Lazio bianca per far capire quanto Roberto Mancini abbia voglia di vincere la 59ª Coppa dei Canottieri .

Tripletta di Mancini, fa festa anche Malagò

Proprio una tripletta del ct azzurro, insieme a quella siglata da Minnetti, ha deciso la partita in favore della squadra in cui militano anche Giovanni Malagò (presidente del Coni) e il ministro Andrea Abodi (Sport e Giovani), mentre agli avversari non è bastato il poker calato da Donatacci. Un incontro spumeggiante e pieno di reti, in cui l'Aniene ha dimostrato grande coesione in campo e ha colto il successo grazie alle magie del Mancio.