Napoli Futsal, presentata la stagione 2023-2024

Si è tenuta quest’oggi la conferenza stampa di presentazione del Napoli per la stagione 2023/24 presso il Gold Tower Hotel Lifestyle. Una mattinata conviviale in un clima sereno e di forte passione verso i colori azzurri. Hanno moderato Silver Mele e Ilaria Mennozzo alla presenza di Stefano Salviati consigliere della Divisione calcio a 5, Carmine Zigarelli presidente della LND Campania, Carlo Pugliese CEO & founder del Gold Tower Hotel. E ovviamente il presidente Serafino Perugino e l’allenatore Fulvio Colini. Non sono mancate le sorprese con tre video messaggi di saluto di Massimiliano Gallo, alle prese con le registrazioni della serie di successo in onda sulla Rai, l’avvocato Malinconico. Grande amico della famiglia Perugino ha fatto sentire il suo sostegno al club. Poi Enzo Miccio, lo stilista più amato d’Italia ed infine Alessandro Siani che, a modo suo, ha regalato due minuti di risate a crepapelle.

Carlo Pugliese, CEO & founder del Gold Tower Lifestyle Hotel ha fatto gli onori di casa, elogiando il progetto del Napoli Futsal: “Una società giovane, che ha grande voglia di crescere come noi. Cerchiamo di offrire il meglio e questa mattina siamo stati ben felici di aver ospitato il Napoli Futsal e accolto tanti giornalisti di prestigio”.

Stefano Salviati ha ribadito l’importanza del progetto: “Un punto di riferimento per tutto il movimento. Auspico che la squadra possa tornare a giocare a Napoli nel prossimo futuro. Una realtà come questa ha bisogno di una struttura nella propria città per poter ambire a grandi traguardi”.

Gennaro Esposito, presidente della Commissione Consiliare Sport, ha portato i saluti di Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del comune di Napoli: “Il nostro impegno deve essere quello di dare una casa al Napoli. La promessa è di tenere saldi i rapporti con l’obiettivo di creare un ponte tra società e amministrazione comunale nel bene dello sport partenopeo e del Napoli Futsal”.

Carmine Zigarelli ha sottolineato il grande momento del calcio a 5: “Avere quattro squadre campane in serie A è per noi motivo d’orgoglio, è sinonimo di grande lavoro e impegno da parte di tutti noi. Io sono quasi più presente ad eventi di futsal che considero uno sport fantastico. Tant’è che è in fase di sviluppo un progetto che lo porterà nelle scuole”.

Fulvio Colini, lo special one, neo allenatore del Napoli, ha ben chiaro il percorso da fare con la squadra: “Un onore essere per me a Napoli che ha costruito un team di livello ed è una città splendida. Il nostro obiettivo è vincere e raggiungere traguardi sempre più importanti, per farlo dobbiamo gettare basi solide affinché i nostri sogni possano divenire realtà”. Il tecnico si è poi soffermato sulla stagione attuale e sulle dirette concorrenti: “Quest’anno sarà un campionato molto equilibrato, non esiste una favorita ma ci sono tante squadre che possono lottare fino alla fine. Non ci nascondiamo e cercheremo di dare il massimo”.

Il presidente Perugino ha chiuso la conferenza con parole d’elogio per tutti ed un particolare invito: “Ringrazio innanzitutto il Gold Tower che ci ha ospitato in questo magnifico luogo, i giornalisti presenti e tutti coloro che quest’oggi sono qui. Dobbiamo essere all’unisono per cercare di portare a termine l’obiettivo. Quest’anno ho ingaggiato il miglior allenatore in circolazione, ho tanta fame di vittoria e speriamo di portare a casa almeno un trofeo. È un campionato molto equilibrato ma noi possiamo dire la nostra senza nasconderci”.

Si è poi soffermato sulla nuova casa del Napoli, il PalaJacazzi di Aversa: “Quest’anno giocheremo ad Aversa, guardiamo avanti con la speranza un giorno di poter tornare a Napoli. Siamo fiduciosi che tutti i nostri tifosi continueranno a seguirci e auspichiamo la presenza di tanti nuovi appassionati aversani. Vogliamo organizzare altri eventi non solo legati al mondo del futsal”. Ed ha poi concluso: “Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia perché mi supporta e mi sostiene in ogni mia iniziativa. Voglio fare cose belle per il Napoli e per il futsal, ma soprattutto spero che l’attenzione mediatica su questa realtà avuta oggi con la presenza di tanti nomi importanti dei media napoletani, ci sia durante tutto l’anno. Sappiamo che il calcio la fa da padrone, ma il calcio a 5 è bellissimo e un po’ ce lo meritiamo anche per tutti i sacrifici che facciamo. Speriamo che una piccola parte del tifo napoletano possa seguirci ancora di più di come già fa. E ne approfitto per ringraziare i tantissimi che vengono già al campo e anche in trasferta a sostenerci”.

Si è dato anche grande risalto al settore giovanile del Napoli e alla nuova Academy fortemente voluta da capitan Perugino: “Il nostro settore giovanile è il fiore all’occhiello della nostra società, diamo spazio a tutti dai più piccoli ai più grandi. L’obiettivo dell’Academy è quello di far avvicinare quanti più ragazzi e famiglie al mondo del calcio a 5. Crediamo fortemente in questo progetto. Sulla squadra poco da dire, siamo pronti e suderemo la maglia fino alla fine”. Sono poi state presentate le maglie da gioco e l’intera squadra: dallo staff societario a quello tecnico.