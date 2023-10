Calderolli-gol: Città di Eboli, buona la prima in Champions League

Trentuno occasioni per segnare, gol compreso, più del doppio dei primi eurorivali in Champions League. Ventidue di queste nello specchio della porta, neutralizzate da Marek Kusnir, il migliore in campo al PalaSele. Alla fine il Città di Eboli piega solo 1-0 gli slovacchi del Lucenec nella prima giornata del Main Round di Champions League in terra salernitana, e nel finale rischia anche la beffa con il palo colpito da Belanik a 35" dal suono della sirena.

LA DECIDE CHINA

Il gol in apertura del China Calderolli, l'uomo più in forma del Città di Eboli in questo scorcio di stagione, lascia presagire un facile successo da parte delle Volpi Samperi, che però non fanno i conti con il portiere del Lucenek, che neutralizza di tutto e di più nel primo tempo, ripetendosi anche nella ripresa. E quando non ci arriva l'estremo difensore slovacco, ci pensa Alexander Moreno a salvare su una conclusione di Liberti indirizzata sotto la traversa. Anche gli slovacchi hanno l’opportunità di segnare, buon per Dalcin che la punizione di Belaník si stampa sul palo. Ma il Città di Eboli costruisce palle-gol a ripetizione: una conclusione di Igor Carioca da buona posizione si spegne al lato, Liberti libera Patias in area, ma il tiro di quest’ultimo viene murato da Leovski. Kušnír prodigioso su Venancio e salva anche su un colpo di tacco da due passi di Patias. Il raddoppio non arriva. Anzi, nel finale Belanik, schierato come portiere di movimento, colpisce anche un palo. Sarebbe stato troppo: finisce 1-0.

A BRACCETTO CON LO STALITSA

Città di Eboli in testa al girone 8 del Main Round di Champions League, insieme ai campioni di Bielorussia dello Stalitsa Minsk, che nella gara inaugurale del PalaSele sconfiggono 5-2 i greci del Doukas, prossimi avversari della squadra di Samperi. Questo il riepilogo del girone 8, risultati: Stalitsa Minsk-Doukas 5-2, Lu?enec-Città di Eboli 0-1, Lu?enec-Stalitsa Minsk giovedì ore 17.30 (diretta Futsal TV), Città di Eboli-Doukas giovedì ore 20.30 (diretta Sky Sport, canale 256, e Futsal TV), sabato 28 ottobre Doukas-Lu?enec (ore 17.30, diretta Futsal TV), Città di Eboli-Stalitsa Minsk (ore 20.30, diretta Sky Sport, canale 253, e Futsal TV). Classifica: Stalitsa Minsk (+3) e Città di Eboli (+1) 3, Lu?enec e Doukas 0.