Il Città di Eboli emoziona in Champions: 2-0 allo Stalitsa, è Elite Round

Un solo risultato a disposizione, la vittoria, visto il "plus" dello Stalitsa Minsk che aveva gli stessi punti del Città di Eboli ma si presentava allo scontro al vertice del girone 8 del Main Round di Champions League con una migliore differenza reti. Un bunker bielorusso da scardinare e un portiere possente come Luksha da superare. Alla fine i rossoblù di Samperi riescono a centrare l'obiettivo, s'impongono strameritatamente 2-0 nella terza e ultima giornata del raggruppamento europeo, qualificandosi per l'Elite Round, previsto nella finestra UEFA dal 28 novembre al 3 dicembre.

UNO 0-0 SENZA SENSO

Samperi ripropone lo stesso quartetto di movimento iniziale alle spalle di Dalcin: Venancio, Marinovic, Liberti e Patias. Il Città di Eboli parte e fionda e costringe lo Stalitsa Minsk a barricarsi in difesa. Venancio colpisce la traversa con uno scavetto da due passi, Igor Carioca è pimpante e pericolosissimo in due occasioni, Luksha si esalta su Calderolli. Una sola palla gol per i bielorussi, clamorosa peraltro: Edimar si presenta tutto solo davanti a Dalcin, senza riuscire a saltarlo. Un fuoco di paglia rispetto alla collezione di palle gol costruite dalle Volpi di Samperi, ma disinnescate da un Luksha mostruoso. Entrambi i roster terminano anzitempo il bonus falli, ma il risultato non si sblocca: al riposo su uno 0-0 senza senso.

IL BUNKER VIENE APERTO

Il Città di Eboli parte fortissimo anche nella ripresa, ma Lukha continua a parare di tutto e di più. Calderolli si divora quel vantaggio che arriva quando Dario Marinovic decide di mettersi in proprio: la stella croata parte sulla fascia poi si accentra e scarica un destro imprendibile per Luksha. Il bunker bielorusso crolla. a 6' dal termine Edimar intercetta un pallone con la mano in area, secondo giallo sacrosanto e rigore, ma Patias si fa ipnotizzare dal solito Luksha. Nei due minuti di superiorità numerica i rossoblù spingono ma il 2-0 non arriva. E Dalcin deve compiere un super intervento su Unpirovich lanciato a rete. Ultimi due minuti con il fiato sospeso per il 5vs4 bielorusso, a 51” però arriva la definitiva esplosione di gioia da parte del PalaSele: Lavor commette fallo su Calderolli e viene espulso, Venancio si presenta dal dischetto e non sbaglia il calcio di rigore: finisce 2-0, Città di Feldi all’Elite Round. Ed è giustissimo così.

TRE SU TRE

Questo il riepilogo del Main Round del PalaSele, risultati: Stalitsa Minsk-Doukas 5-2, Lucenec-Città di Eboli 0-1, Lucenec-Stalitsa Minsk 1-3, Città di Eboli-Doukas 4-3, Doukas-Lucenec 1-5, Città di Eboli-Stalitsa Minsk 2-0. Classifica: Città di Eboli 9, Stalitsa Minsk 6, Lucenec 3, Doukas 0.