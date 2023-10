4X4 Olimpus Roma, rallenta il Meta. Volano Sala Consilina e Avellino

Quattro giornate di regular season di una Serie A New Energy di futsal che compie 40 anni. Quattro come le vittorie di fila di un Olimpus Roma sempre più capolista a punteggio pieno dopo il rotondo 5-1 del PalaOlgiata contro il Pirossigeno Cosenza. I Blues di D'Orto allungano a +3 sulle campane Sporting Sala Consilina e Sandro Abate Avellino, una corsara a Mantova con super Brunelli (doppietta) l'altra ok 3-2 a Orte dopo aver rimontato un Active Network avanti 2-0. Chi rallenta è il Meta Catania.

SKY MATCH THRILLING

Altalena di emozioni nello Sky Match del PalaCicogna tra Came Treviso e l'imbattuto Meta Catania. I veneti di Sylvio Rocha partono forte e trovano subito il gol con Japa Vieira, illudendosi quando Suton raddoppia nella ripresa. I rossazzurri soffrono ma non crollano e rispondono nel finale con un Turmena che prima riapre i giochi, poi trasforma un calcio di rigore per il definitivo 2-2.

ASPETTANDO LA FELDI EBOLI

Aspettando Feldi-Ciampino, posticipata al 7 novembre per gli impegni europei di una Feldi Eboli per il secondo anno di fila tra le top 16 d'Europa, qualificata in Elite Round, negli altri incontri della quarta giornata si riscatta Pesaro dopo due sconfitte di fila, nel segno di un Murilo Schiochet top scorer del campionato con 7 reti; torna al successo anche la L84, continua invece l’andamento lento di un Napoli ripreso nel finale per la terza volta in quattro partite, che non va oltre il 2-2 contro un ottimo Ecocity Genzano. Questi i risultati della quarta giornata di regular season: Italservice Pesaro-Fortitudo Pomezia 4-2, Napoli Futsal-Ecocity Genzano 2-2, Olimpia Verona-L84 0-6, Saviatesta Mantova-Sporting Sala Consilina 3-4, Olimpus Roma-Pirossigeno Cosenza 5-1, Active Network-Sandro Abate Avellino 2-3, Came Treviso-Meta Catania 2-2, Feldi Eboli-Ciampino Futsal 7/11 (ore 20.30). Classifica: Olimpus Roma 12, Sandro Abate e Sporting Sala Consilina 9, Meta Catania 8, Ecocity Genzano e L84 7, Feldi Eboli*, Napoli Futsal e Italservice Pesaro 6, Fortitudo Pomezia 5, Came Treviso 4, Ciampino e Active Network 3, Saviatesta Mantova e Pirossigeno Cosenza 1, Olimpia Verona 0.