Avellino, derby senza vincitori. Pirossigeno Cosenza, primo successo in A

Finisce con un salomonico 1-1 il sentito derby di Avellino tra Sandro Abate e Napoli Futsal. Al PalaDelMauro succede tutto nella ripresa, col botta e risposta tra l’ex Hozjan e De Simone. Per i Lupi irpini è il quarto risultato utile di fila dopo tre successi. Quattro, come i pareggi in cinque giornate per la squadra di Fulvio Colini.