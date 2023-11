Olimpus Roma flop, anche lo Sporting Sala Consilina è al top

Una vetta per due. Grande sorpresa nel turno infrasettimanale di Serie A New Energy. La capolista a punteggio pieno Olimpus Roma viene sconfitta e agganciata in testa alla regular season proprio dalla neopromossa Sporting Sala Consilina, ok 3-2 e al terzo successo di fila. A San Rufo succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo a reti inviolate. Apre Grasso, Dimas e Luizinho illudono i Blues di D’Orto ma ancora l’argentino firma il 2-2; decide l’incontro Volonnino.