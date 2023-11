Champions, è un girone di ferro. "Ma quanto suona bene Barça-Eboli!"

Il sorteggio di Nyon non ha aiutato certo il Città Eboli , per il secondo anno di fila tra le top 16 dell’Europa del futsal. I campioni d’Italia finiscono nel gruppo A dell’Elite Round, in programma dal 28 novembre al 3 dicembre in Lettonia , a Riga: la nuova casa di Ricardinho, fresco recordman di gol in Champions League (59, superato il primato di André Vanderlei). E non è la eurorivale dal più alto coefficiente di difficoltà.

SPAURACCHIO VELASCO

Nel gruppo A c’è il Barça allenato da una vecchia conoscenza del futsal italiano, quel Jesùs Velasco capace di vincere 6 scudetti in Serie A con Torino, Prato e Luparense. I campioni di Spagna hanno perso per infortunio sia l’asso brasiliano Ferrao sia l’ex Sandro Abate Alex, suo sostituto, ma sono la testa di serie numero due del ranking FIFA, quattro volte campioni d’Europa nella loro storia, altrettante volte in Final Four nelle ultime cinque edizioni, da quando la UEFA Futsal è stata equiparata alla Champions League del calcio. Favoriti d'obbligo. A completare il girone di ferro del Città di Eboli anche i francesi dell’Etoile Lavalloise, massima espressione del calcio a 5 transalpino, in costante crescita negli ultimi anni.

ENTUSIASMO DI DOMENICO

“Una grande emozione essere di nuovo qui, sarà il nostro secondo Elite Round consecutivo. Arriviamo all’appuntamento con un anno in più di esperienza europea alle spalle e soprattutto con il Main Round vinto a casa nostra”. L’urna non certo benevola di Nyon non intacca l’entusiasmo che pervade il presidente Gaetano Di Domenico: “Il sorteggio ci ha riservato sfide da grandi notti di Champions e sarà un onore e un onere competere con alcuni dei migliori club del futsal europeo. Non vediamo l’ora di partire per questa nuova avventura, per rappresentare e onorare il nome di Eboli, la Campania e l'Italia tutta in Europa".

RICARDINHO E IL BARCA, BECCATI ENTRAMBI

“Dalla scorsa stagione, quando mi chiesero: chi vorresti incontrare? Ho sempre risposto: Barcellona o Ricardinho. Ecco, in un solo colpo, beccati entrambi”. Marcello Serratore la prende con filosofia e una sana dose di sportività. “E quando ci ricapita? Girone durissimo - prosegue il direttore sportivo di salernitani, braccio destro del presidente Di Domenico - e, sicuramente, sorteggio poco fortunato ma, quando sei tra le migliori 16 d'Europa, squadre facili non credo ce ne siano”. Barça favorito. “Assolutamente sì, seppur con due assenze importantissime. Stiamo parlando di una società storica a livello mondiale che punta molto su questo tipo di competizioni. Però, lasciatemelo dire... ma quanto suona bene: Barcellona vs Città di Eboli! Chi lo avrebbe mai solo pensato che un giorno potesse esserci una partita del genere, non amichevole di prestigio ma, di Elite Round e valevole per l'accesso alla Final Four. Godiamocela”.

A CACCIA DELLE FANTASTICI 4

L’Elite Round di Champions League è composta da quattro gironi da altrettanti roster: soltanto le vincenti di ogni raggruppamento accederanno alla Final Four, prevista il 2/3 maggio, o il 4/5. Questo l’esito dei sorteggi di Nyon:

Group A: Barça (ESP), Etoile Lavalloise (FRA), Città di Eboli (ITA), Riga Futsal Club (LVA)*

Group B: Benfica (POR), Kairat Almaty (KAZ), Dobovec (SVN), Prishtina 01 (KOS)*

Group C: Sporting CP (POR)*, Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Loznica-Grad 2018 (SRB), Haladás (HUN)

Group D: Mallorca Palma Futsal (ESP, holders)*, Hit Kyiv (UKR), Olmissum (CRO), Lubawa (POL)

*Società ospitanti