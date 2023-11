Colpo grosso a Pesaro, Avellino in testa (per ora) al campionato

Un blitz in piena regola. Il Sandro Abate Avellino si conferma in formissima, passa 4-1 a Pesaro, batte l'Italservice nell'anticipo della sesta giornata di Serie A, issandosi momentaneamente in testa alla classifica. Eppure sono i biancorossi ad aprire il match con capitan Tonidandel. Nella ripresa è decisivo l'uno-due Hozjan-Etzì, il nazionale sloveno si ripete, Wilde mette il punto esclamativo: è 4-1!