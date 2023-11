L'Olimpus Roma si riprende la vetta. Genzano monstre a Eboli

La sesta giornata di regular season della Serie A New Energy riporta in testa l’ Olimpus Roma . La squadra di D’Orto va subito sotto contro quella L84 che l’aveva battuta qualche mese fa in semi di Supercoppa, ma reagisce da grande e con un parziale di 4-0 prende il largo, per vincere 4-2, dimenticare la sconfitta contro lo Sporting Sala Consilina e ripartire di slancio.

ECOCITY DA COPERTINA

Colpo grosso Ecocity Genzano negli altri incontri di regular season. Fantecele e Barra firmano il blitz nella terra dei campioni d’Italia: Ciccio Angelini vince 2-0 con la Feldi con tanto di clean sheet, riagganciando al secondo posto il Sandro Abate, corsaro a Pesaro venerdì.

IL NAPOLI NON SA VINCERE

Tre punti pesanti per Ciampino e Saviatesta Mantova. Gli aeroportuali passano a Treviso con Pina protagonista nel 3-2 al Came, primo successo in campionato per i biancorossi di Milella dominanti nello scontro salvezza con l’Olimpia Verona. Clamoroso ad Aversa: il Napoli di Colini viene ripreso sul 3-3 dal Pirossigeno Cosenza, per un autogol di Ercolessi a mezzo secondo dal suono della sirena. Per gli imbattuti Azzurri è la quinta rimonta subita nel finale in sei giornate.

DOPPIO POSTICIPO A CHIUDERE

La sesta giornata si chiude domenica con un doppio posticipo: lo SKY Match di Catania Meta-Fortitudo Pomezia e Active Network-Sporting Sala Consilina. Questi i risultati: Italservice Pesaro-Sandro Abate 1-4, Olimpus Roma-L84 4-2, Saviatesta Mantova-Olimpia Verona 10-3, Came Treviso-Ciampino Futsal 2-3, Napoli Futsal-Pirossigeno Cosenza 3-3, Feldi Eboli-Ecocity Genzano 0-2, Meta Catania-Fortitudo Pomezia (ore 18.15 SKY Sport), Active Network-Sporting Sala Consilina (ore 19). Classifica: Olimpus Roma 15, Ecocity Genzano e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina 12, L84 10, Feldi Eboli e Meta Catania 9, Napoli Futsal 8, Italservice Pesaro e Ciampino Futsal 7, Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza 5, Active Network, Came Treviso 4 e Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE, COMANDANO IN DUE

Vinumitaly Petrarca e Vitulano Drugstore Manfredonia continuano il loro percorso netto nei due raggruppamenti di Serie A2 Élite. Nel girone A i patavini di Giampaolo fanno cinque su cinque imponendosi 9-3 nello scontro al vertice contro la Elledì e restando a +3 sul duo Mestre e la rivelazione Pordenone, nel girone B i sipontini di Ceppi piegano 3-2 la Polisportiva Futura e mantengono due punti di vantaggio sul Benevento (4-3 al Regalbuto), che sorpassa un Defender Giovinazzo sorpreso in casa (5-2) dai Bulldog Capurso.