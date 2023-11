Serie A Femminile, anticipo al Montesilvano. C'è Bitonto-Kick Off

INCONTRARSI DI NUOVO A GIOVINAZZO

La capolista Bitonto ospita al PalaPansini di Giovinazzo la Kick Off di Russo, nel remake delle ultime due finali di Coppa Italia e Supercoppa. Le campionesse d’Italia a caccia del sesto acuto in altrettanti incontri, in trasferta le immediate inseguitrici: il TikiTaka Francavilla in terra patavina col Vip, Molfetta in toscana contro il Pelletterie. Questo il programma della sesta giornata, tutte le gare in diretta streaming su Futsal TV: GTM Montesilvano-Audace Verona 4-1, T&T Royal Lamezia-Stilcasa Costruzioni Falconara (ore 15.30), Atletico Foligno-Lazio (ore 16), VIP-TikiTaka Francavilla (ore 16), Pelletterie-Femminile Molfetta (ore 17), Bitonto-Kick Off (ore 18). Classifica: Bitonto 15, Femminile Molfetta e TikiTaka Francavilla 13, Stilcasa Costruzioni Falconara e GTM Montesilvano 10, Lazio e VIP 9, Kick Off 6, Atletico Foligno e Audace Verona 3, Pelletterie e T&T Royal Lamezia 0.