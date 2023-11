Olimpus Roma, niente testa-coda. Pirossigeno Cosenza, tre punti pesanti

Sorpasso e contro sorpasso in vetta alla regular season di Serie A New Energy . Dopo il successo dell'Ecocity Genzano nel derby con i viterbesi dell'Active, domati 2-1 solo nel finale, l'Olimpus Roma passa a Verona, batte 7-2 il fanalino di coda Olimpia e si riprende la testa della classifica, a +2 sui castellani. In terra scaligera Rodolfo Fortino è l'assoluto protagonista , ne fa quattro e sale a 10 gol in campionato, nessuno come lui.

SCHIOCHET-PETRY, COPPIA D'ASSI

L'Italservice Pesaro torna al successo. A Ciampino, dopo un primo tempo a reti inviolate, succede tutto nella ripresa: il match winner è il solito Murilo Schiochet, che con una doppietta fa nove in campionato e spinge i biancorossi al 6-3 del PalaTarquini. Scontro salvezza al Pirossigeno Cosenza di un Petry elevato al cubo: mvp nel 5-3 al Saviatesta Mantova. Un solo pari nella settima giornata, e che pari a Pomezia. La Fortitudo è sotto all'intervallo ma nella ripresa rimonta e passa a condurre, i trevigiani pareggiano e a un minuto dal termine è 4-4: a 40" dal suono della sirena Turk gela il PalaLavinium ma quando tutto sembra perso arriva a un secondo il 5-5 di Raubo.

SKY MATCH TUTTO CAMPANO

La settima giornata di campionato si chiude con un posticipo tutto campano. Sporting Sala Consilina e Napoli cercano punti, chi per riscattarsi chi per dare un senso al campionato: la squadra di Colini è l'unica imbattuta del campionato, eppure a -10 dalla vetta della regular season. Risultati: L84-Meta Catania 4-3, Ecocity Genzano-Active Network 2-1, Sandro Abate-Feldi Eboli 1-3, Ciampino Futsal-Italservice Pesaro 3-6, Olimpia Verona-Olimpus Roma 2-7, Pirossigeno Cosenza-Saviatesta Mantova 5-3, Fortitudo Pomezia-Came Treviso 5-5, Sporting Sala Consilina-Napoli Futsal (dom. 18.15 diretta SKY Sport). Classifica: Olimpus Roma 18, Ecocity Genzano 16, L84 e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina, Meta Catania e Feldi Eboli 12, Ciampino Futsal e Italservice Pesaro 10, Napoli Futsal e Pirossigeno Cosenza 8, Active Network 7, Came Treviso 5, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE, ATTENTI A QUELLE DUE

Sei su sei in campionato e ora entrambe a +4 sulle rispettive seconde: Vinumitaly Petrarca e Vitulano Drugstore Manfredonia sempre dominanti in Serie A2 Élite. Nel girone A, i patavini di Luca Giampaolo domano la Nuova Comauto Pistoia, regge solo il CDM Futsal, corsaro 4-2 a cavezzo. Nel girone B, i sipontini di Ceppi si aggiudicano 6-4 il derby di Canosa e allugano sul Benevento fermato sul 2-2 in casa dell'Itria.