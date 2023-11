Salas scuote il Napoli Futsal: 4-2 nel derby con lo Sporting Sala Consilina

Stavolta sì. Dopo 5 rimonte subite con annessi altrettanti pareggi e una sola vittoria all'attivo, l'incerottato Napoli Futsal si scuote: vince lo SKY Match di San Rufo, regola 4-2 un gagliardo Sporting Sala Consilina nel posticipo della settima giornata di regular season della Serie A New Energy, rilanciandosi in classifica.

SOLITA STORIA

Derby campano equilibrato, sbloccato dal Cholito Salas. De Simone trova il 2-0 proprio nel momento di maggiore pressione dello Sporting Sala Consilina, ma neanche stavolta gli azzurri gestiscono il doppio vantaggio. Brunelli nel primo tempo, Stigliano nella ripresa ricalibrano il risultato: 2-2 a 6' dal termine.

FINALE DIVERSO

La sesta rimonta in sette partite è ininfluente, stavolta. Sì perché, a 2'36" dal suono della sirena una zampante di Luca Simone riporta avanti il Napoli. Niente panico: Oliva si gioca subito il portiere di movimento ma Salas, l'mvp dello SKY Match realizza il definitivo 4-2. In classifica a squadra dello Special One è ora in zona playoff a 11 punti, uno in meno dello Sporting Sala Consilina. Questo il riepilogo della settima giornata di regular season. Risultati: L84-Meta Catania 4-3, Ecocity Genzano-Active Network 2-1, Sandro Abate-Feldi Eboli 1-3, Ciampino Futsal-Italservice Pesaro 3-6, Olimpia Verona-Olimpus Roma 2-7, Pirossigeno Cosenza-Saviatesta Mantova 5-3, Fortitudo Pomezia-Came Treviso 5-5, Sporting Sala Consilina-Napoli Futsal 2-4. Classifica: Olimpus Roma 18, Ecocity Genzano 16, L84 e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina, Meta Catania e Feldi Eboli 12, Napoli Futsal 11, Ciampino Futsal e Italservice Pesaro 10, Pirossigeno Cosenza 8, Active Network 7, Came Treviso 5, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.