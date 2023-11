Derby trionfale: Bitonto settebellezze. Regge solo il TikiTaka Francavilla

IN SCIA DELLA CAPOLISTA

Chi regge il ritmo indiavolato del Bitonto è il TikiTaka Francavilla, ma che fatica sconfiggere una gagliarda Lazio, che si arrende 5-3 nel finale per le reti (decisive) di Vanin e Bettioli. Negli altri incontri vincono Falconara, Montesilvano e VIP. La Stilcasa Costruzioni ribalta 3-1 il Pelletterie spinta dall'Azzurra Boutimah, le abruzzesi calano il poker a Lamezia con Federica Belli (tripletta) protagonista; Fernandez, Troiano e Carturan firmano un altro 4-0, quello del roster di Giorgi al Kick Off.

L'AUDACE VERONA IN ZONA PLAYOFF

Kim Serandei esulta per la sua nuova avventura: sotto 2-0 a Foligno il suo Audace batte 3-2 l'Atletico e aggancia in zona playoff proprio le umbre e il KIck Off. Di seguito il riepilogo. Risultati: Kick Off-Vip 0-4, T&T Royal Lamezia-Gtm Montesilvano 0-4, Audace Verona-Atletico Foligno 3-2, Femminile Molfetta-Bitonto 0-5, Stilcasa Costruzioni Falconara-Pelletterie 3-1, Tikitaka Francavilla-Lazio 5-3. Classifica: Bitonto 21, TikiTaka Francavilla 19, Femminile Molfetta e Stilcasa Costruzioni Falconara 16, GTM Montesilvano 13, VIP 12, Lazio 9, Kick Off, Audace Verona e Atletico Foligno 6, Pelletterie e T&T Royal Lamezia 0.