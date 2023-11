Anticipi, casa dolce casa: Meta Catania e Italservice Pesaro di rimonta

OLIMPUS ROMA-FELDI POSTICIPATA

Sabato il resto della giornata tutto in diretta streaming su Futsal TV, domenica doppio posticipo tra Active Network e Saviatesta Mantova (ore 16), a partire dalle 18.15 l’attesissimo SKY Match tra Napoli Futsal e L84. Feldi Eboli-Olimpus Roma posticipata al 6 dicembre alle ore 19, in virtù della partecipazione dei campioni d’Italia all’Elite Round di Champions League a Riga. Questo il programma di giornata: Meta Catania-Sporting Sala Consilina 5-3, Italservice Pesaro-Olimpia Verona 2-1, Ciampino Futsal-Sandro Abate (sab. ore 15), Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano (sab. ore 18), Came Treviso-Pirossigeno Cosenza (sab. ore 18.30), Active Network-Saviatesta Mantova (dom. ore 16), Napoli Futsal-L84 (dom. in diretta su SKY a partire dalle 18.15), Feldi Eboli-Olimpus Roma 6/12 ore 19. Classifica: Olimpus Roma 22, L84 e Meta Catania 19, Ecocity Genzano 17, Feldi Eboli, Napoli Futsal e Italservice Pesaro 15, Sandro Abate 14, Sporting Sala Consilina 13, Active Network 11, Pirossigeno Cosenza 9 e Fortitudo Pomezia 9, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.