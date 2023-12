La L84 Torino non si ferma più. Bene Avellino, Came Treviso forza 4

Quattro anticipi della undicesima giornata della Serie A New Energy di futsal confermano lo stato di forma di chi aveva delle super serie positive aperte. Come la L84, che va sotto 0-2 in casa con il Ciampino di Pina (doppietta) ma riesce ad accorciare le distanze con un autogol di Casassa nel primo tempo, prima di ribaltare tutto nella ripresa con il match winner Raguso. Aspettando lo Sky Match dell’Olimpus Roma, neroverdi in testa da soli con 5 successi in altrettante uscite