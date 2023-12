Città di Eboli con la testa al campionato: Champions senza vittorie

Il Città di Eboli saluta la Champions League con una triste chiusura : zero vittorie e il contentino del prestigioso pareggio contro il Barça. Le Volpi di Samperi, che non avevano nulla da chiedere in termini di qualificazione alla Final Four dopo l’amara sconfitta patita nel finale contro il Riga (5-4) crollano 4-0 sotto i colpi dell’Etoile Lavalloise.

TESTA AL CAMPIONATO

I transalpini sono più in palla: Samperi fa largo uso del turn over, il Città di Eboli ha la testa ormai al campionato, allo Zemgales Olympic Centre praticamente non c’è mai partita: Kaique Souza e Abdessamad Mohammed colpiscono nel primo tempo, Mouhoudine e Bakkali arrotondano il risultato nel finale, termina con un eloquente 4-0.

VELASCO IN FINAL FOUR

In Final Four ci va il Barça di Velasco. Nonostante le tante assenze, i campioni di Spagna del Mago Velasco (6 scudetti in Italia con Torino, Prato e Luparense) riescono a superare il Riga di Ricardinho, vincendo il raggruppamento lettone: dopo l’1-1 di fine primo tempo (Adolfo e autogol di André Coelho) il match viene deciso dallo strappo Catela-Toure, il solito Thalles tiene in bilico l’incontro fino all’ultimo secondo, ma il risultato non cambia più. Il 3-2 permette al Barça di continuare la corsa verso il trono europeo. Questo il riepilogo del girone A dell'Elite Round di Champions:

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - ELITE ROUND - GRUPPO A

ZEMGALES OLYMPIC CENTRE - JELGAVA

MATCHDAY 1 - 29/11

Barça-Città di Eboli 2-2

Etoile Lavalloise-Riga 4-5

MATCHDAY 2 - 30/11

Etoile Lavalloise-Barça 0-7

Riga-Città di Eboli 5-4

MATCHDAY 3 - 02/12

Città di Eboli-Etoile Lavalloise 0-4

Riga-Barça 2-3

Classifica: Barça 7 punti, Riga 6, Etoile Lavalloise 3, Città di Eboli 1