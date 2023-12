Napoli Futsal e Italservice Pesaro tornano al successo in trasferta

Fulvio Colini e Fausto Scarpitti tornano a sorridere. Il Napoli Futsal archivia il primo stop in regular season e riparte di slancio da Mantova, nel segno di Diego Mancuso (poker) : gli azzurri partono a fionda e volano sul 4-0, ma il Saviatesta non si arrende e a metà ripresa dimezza lo svantaggio portandosi sul 4-6. La rete di Titi Borruto consente al Napoli di rimettersi a debita distanza, la rete di Donadoni serve solo per le statistiche, al PalaNeolù finisce 7-5 per i campani.

L’UNO-DUE ROSSINIANO

Blitz e clean sheet per l’Italservice al PalaCosenza. Ci pensano Tonidandel e Canal a rompere l’equilibrio nella ripresa, un uno-due mortifero per il Pirossigeno. Così Napoli e Pesaro proseguono a braccetto, agganciando in classifica Sandro Abate ed Ecocity Genzano al quarto posto.

OLIMPUS ROMA, DERBY IN TV

Ora tocca all'Olimpus Roma rispondere alla quinta vittoria della lanciata L84: derby trappola per i Blues attesi dalla sfida in tv (diretta su Sky Sport) contro un Active Network. Che quando ha perso, lo ha fatto sempre di misura. Risultati: Sandro Abate Avellino-Fortitudo Pomezia 1-0, Ecocity Genzano-Meta Catania 1-1, L84-Ciampino Futsal 3-2, Sporting Sala Consilina-Came Treviso 2-5, Saviatesta Mantova-Napoli Futsal 5-7, Pirossigeno Cosenza-Italservice Pesaro 0-2, Olimpus Roma-Active Network Viterbo (dom. a partire dalle 18.15 in diretta tv su Sky Sport), Olimpia Verona-Feldi Eboli 16/12 (ore 21). Classifica: L84 25, Olimpus Roma 22, Meta Catania 20, Ecocity Genzano, Sandro Abate, Napoli Futsal e Italservice Pesaro 18, Came Treviso 17, Feldi Eboli, Sporting Sala Consilina 13, Active Network e Fortitudo Pomezia 12, Ciampino Futsal 11, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ELITE

Vite parallele. Vinumitaly Petrarca e Vitulano Drugstore Manfredonia tornano a vincere nei due gironi della Serie A2 Élite, consolidando i rispettivi primati. La squadra di Luca Giampaolo (fresco delle 1000 panchine) batte 7-3 il Modena Cavezzo e mantiene quattro punti di vantaggio nel girone A sulla rivelazione Pordenone, corsaro 3-2 a Mestre. Nel girone B pirotecnico 8-7 sipontino al Regalbuto. il roster di David Ceppi conserva il +3 su un Benevento che passa 3-2 a Giovinazzo.