Meta Catania, tutto secondo copione. Sorprende il Mantova. Pari ad Avellino

COLPO GROSSO A PESARO

Il Saviatesta Mantova che non ti aspetti sbanca il PalaMegaBox di Pesaro, batte 5-2 l'Italservice Pesaro in serie positiva da cinque turni, ottenendo il suo secondo successo stagionale: il protagonista è Jesulito, autore di una doppietta nel primo tempo, Tonidandel prova a riaprire l’incontro, ma nella ripresa il parziale di 3-0 dei virgiliani diventa una montagna troppo alta da scalare per la squadra di Scarpitti, la rete di Murilo Schiochet a conti fatti non cambia nulla.

RIMONTA AD AVELLINO: DA 2-0 A 2-2

Termina senza vincitori né vinti, infine, l'attesissimo Sandro Abate Avellino-Ecocity Genzano. Una sfida ad alta quota che i Lupi irpini affrontano di buzzo buono e volano sul 2-0 con le reti di Gui e l'autogol di Sergio Romano. Ma non basta: i castellani di Ciccio Angelini la riprendono nella ripresa nel giro di 47 secondi, grazie alle reti di Fantecele prima, Bissoni poi.

DERBY CAMPANO SU SKY SPORT

Questo il programma della dodicesima giornata di regular season: Sandro Abate-Ecocity Genzano 2-2, Italservice Pesaro-Saviatesta Mantova 2-5, Meta Catania-Olimpia Verona 7-2, Ciampino-Sporting Sala Consilina sab. ore 15, Fortitudo Pomezia-Pirossigeno Cosenza sab. ore 18, Active Network-L84 sab. ore 18.30, Feldi Eboli-Napoli Futsal dom. ore 18.15 (diretta su Sky Sport), Came Treviso-Olimpus Roma dom. ore 18.30. Classifica: Olimpus Roma 28, L84 25, Meta Catania 23, Ecocity Genzano e Sandro Abate Avellino 19, Napoli Futsal e Italservice Pesaro 18, Came Treviso 17, Feldi Eboli 15, Sporting Sala Consilina 13, Active Network e Fortitudo Pomezia 12, Ciampino Futsal 11, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 8, Olimpia Verona 0.