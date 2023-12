L84, fine della corsa contro un grande Active. Cinquina Pomezia, pari a Ciampino

L’Olimpus Roma ha una grande chance nel posticipo di Treviso, sa che se batte un Came comunque in formissima (4 successi consecutivi) volerà a +6 dalla L84. Già, dopo cinque successi di fila di neroverdi di Paniccia cadono 6-5 a Orte nella dodicesima giornata della Serie A New Energy. È un grande Active Network, quello che vola 4-2 all’intervallo e a inizio ripresa fa 5-2 con Oitomeia, ma i neroverdi non sono secondi per caso e in otto minuti sfruttano un’autorete di Curri per accorciare le distanze, pareggiando grazie alle reti di Vidal e Coco. A 1’48” dal termine ci pensa Igor a mandare il PalaOrte in brodo di giuggiole.