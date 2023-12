Bitonto, dieci in condotta. Ma il TikiTaka è sempre a -2. Dietro il vuoto

La capolista a punteggio Bitonto e l’inseguitrice TikiTaka Francavilla fanno il vuoto dopo la decima giornata della Serie A femminile di futsal. A una settimana dalla partecipazione all'European Futsal Women's Champions 2023, le campionesse d’Italia fanno 10 su 10 in casa della VIP, battuta con un eloquente 9-3, ma le giallorosse rispondono ribaltando 6-2 l’Audace Verona e restando a due lunghezze dalla vetta.

RIECCO IL FEMMINILE MOLFETTA

Negli altri incontri, successo scaccia crisi per il Molfetta: Ion, Belam e Aguilar (doppietta) griffano il 4-1 a un Stilcasa Costruzioni Falconara sempre terzo, ma ora con un solo punto di vantaggio proprio sulle biancorosse e quel GTM Montesilvano dominante (6-0) contro il Pelletterie. Il T&T Royal Lamezia doppia 4-2 l’Atletico Foligno e in un colpo solo lascia l’ultimo posto, agganciando proprio umbre e il Kick Off, battuto nell’anticipo dalla Lazio.

LAMEZIA LASCIA L'ULTIMO POSTO

Questo i risultati della decima giornata: Lazio-Kick Off 6-3, VIP-Bitonto 3-9, TikiTaka Francavilla-Audace Verona 6-2, Atletico Foligno-T&T Royal Lamezia 2-4, Pelletterie-GTM Montesilvano 0-6, Femminile Molfetta-Stilcasa Costruzioni Falconara 4-1. Classifica: Bitonto 30, TikiTaka Francavilla 28, Stilcasa Costruzioni Falconara 20, Femminile Molfetta e GTM Montesilvano 19, Lazio 16, VIP 13, Audace Verona 8, T&T Royal Lamezia, Atletico Foligno e Kick Off 6, Pelletterie 4.