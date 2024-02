L84 e Sandro Abate ripartono di slancio. Pari a Catania. C'è Genzano-Napoli

Sandro Abate di misura ma con merito, L84 Maxi, pari a Catania. La diciannovesima giornata di regular season di Serie A è cominciata così. Tre punti importanti anche se sudati per i Lupi avellinesi, sempre avanti con l’Active (3-1 all’intervallo) ma mai a distanza di sicurezza: Lucho Avellino segna il rassicurante 4-2 solo a 50” dal termine, Berti rende palpitante con il suo gol gli ultimi 30” ma il risultato non cambia: è 4-3. Molto più semplice il match casalingo della L84: Maxi Rescia ne fa due nel comodo 6-1 al fanalino di coda Olimpia Verona. Nel terzo anticipo pari e patta a Catania: il Came Treviso imbriglia il Meta, Japa Viera illude ma Turmena risponde, al resto ci pensano le parate di un ottimo Pietrangelo, finisce 1-1.