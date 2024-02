Il ritorno del GTM Montesilvano: ribalta il Falconara e si rilancia

PATO-TATY, LA GRANDE BELLEZZA

Primo tempo vivace ma equilibrato, tante occasioni da gol da una parte e dall’altra, ma niente reti. Il derby dell’Adriatico esplode nella ripresa: Manieri viene espulsa, Erika Ferrara sfrutta la superiorità numerica per rompere l’equilibrio. Il GTM Montesilvano reagisce da big: sale in cattedra Pato Dal’maz che capovolge da sola il risultato, Taty mette al sicuro il risultatone con il definitivo 3-1. Domenica il resto della giornata, tutta in diretta streaming su Futsal TV:

BITONTO, ESAME LAZIO

Questo il programma completo della sedicesima giornata di regular season: GTM Montesilvano-Stilcasa Costruzioni Falconara 3-1, Vip-Audace Verona dom. ore 16, Atletico Foligno-Femminile Molfetta dom.ore 16, Pelletterie-Tikitaka Francavilla dom. ore 17, Bitonto-Lazio dom. ore 19, T&T Royal Lamezia-Kick Off dom. ore 19. Classifica: Bitonto 40, Stilcasa Costruzioni Falconara e TikiTaka Francavilla 35, GTM Montesilvano 31, Femminile Molfetta 32, Lazio 25, Vip 19, T&T Royal Lamezia 12, Audace Verona 11, Kick Off 10, Atletico Foligno 9, Pelletterie 4.