Bitonto rimette le cose in chiaro. Alle sue spalle il TikiTaka Francavilla (da solo)

Le campionesse d'Italia archiviano in fretta lo stop di Falconara travolgendo 12-4 la Lazio. Bene anche le abruzzesi, ok 6-1 in terra toscana contro il Pelletterie. Il Molfetta cade a Foligno, Vip e Kick Off: tre puntoni.