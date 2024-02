Luci al PalaCesaroni: Ecocity Genzano-Napoli, spettacolo assicurato

Martedì grasso all’insegna del grande futsal. In un PalaCesaroni vestito a festa, la sfida più interessante della quarta giornata di ritorno della regular season di Serie A New Energy tra le squadre più in forma del campionato, addirittura di più della capolista fuggitiva Olimpus Roma, come testimoniano i numeri.

SCOPPIANO DI SALUTE

Ecocity Genzano e Napoli Futsal sono nel miglior momento di forma: una non perde dal 24 novembre, dalla trasferta di Pomezia, l’altra ha un percorso netto di 15 punti nelle ultime 5 partite e in trasferta è una macchina da vittorie, sette in nove partite lontano da Aversa. Terza contro seconda, le due migliori difese s’affrontano a Genzano, nella sfida in programma alle ore 20 e in diretta streaming su Futsal TV.

QUI ECOCITY GENZANO

Il successo del PalaOlgiata contro l’Olimpus Roma prima della sosta (unico nel suo genere in questo campionato) ha portato rinnovato entusiasmo ma anche consapevolezza nella squadra di Ciccio Angelini. “Ci attende una partita difficilissima tra due squadre che possono vincere il campionato - assicura Luizinho - campioni da una parte e campioni dall’altra. Napoli davvero competitivo, ma noi ci siamo preparati bene”. Thiago Bissoni resta sul pezzo. “Bisogna stare attenti al dettaglio e giocare sempre a livello di squadra”.

QUI NAPOLI FUTSAL

Cinque successi di fila, imbattuto in trasferta, il Napoli non è più quello balbettante che non chiudeva le partite e si faceva rimontare fin troppo spesso nei finali di gara. Nando Perugino annuisce: “Siamo in un ottimo periodo dopo un inizio difficile, la trasferta di Genzano sarà dura - ammonisce il capitano degli azzurri - giochiamo contro una grande squadra, però abbiamo lavorato tanto”. Ovviamente non è una partita decisiva ma per il momento vale il secondo posto, visto che il Napoli ha un solo punto di vantaggio sull’Ecocity Genzano. “Gara molto importante - chiosa Perugino - anche se alla fine vale tre punti come tutte le altre. Il duello con De Oliveira? L’Ecocity ha due grandi pivot, Julio e Barra: sarà difficile, ma il bello della Serie A è proprio potersi confrontare con un certo tipo di giocatori”.

LA SITUAZIONE

Questa la situazione della diciannovesima giornata di campionato. Risultati: Sandro Abate-Active Network 4-3, Meta Catania-Came Treviso 1-1, L84-Olimpia Verona 6-1, Ciampino Futsal-Feldi Eboli 3-5, Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro 2-1, Pirossigeno Cosenza-Olimpus Roma 1-7, Ecocity Genzano-Napoli Futsal 13/12 ore 20, Sporting Sala Consilina-Saviatesta Mantova 14/12 ore 19. Classifica: Olimpus Roma 46, Napoli Futsal 36, Ecocity Genzano 35, Meta Catania e L84 33, Sandro Abate Avellino 31, Feldi Eboli, Italservice Pesaro e Came Treviso 29, Sporting Sala Consilina 26, Fortitudo Pomezia 25, Active Network 23, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 18, Saviatesta Mantova 6, Olimpia Verona 1.