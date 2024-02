Napoli, colpo grosso sfiorato: pari show a Genzano contro l'Ecocity

CHE SPETTACOLO!

La squadra di Ciccio Angelini e quella di Fulvio Colini danno vita a un match, come nelle previsioni, avvincente, davanti a un PalaCesaroni vestito a festa e un confronto che non tradisce le attese. Tanta intensità e qualità, si vive di episodi, come in occasione del vantaggio di Colletta, che sorprende sul suo palo un incerto Mammarella. L'Ecocity Genzano reagisce da big: una sassata di De Oliveira trafigge Bellobuono: 1-1 all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa vedono fermarsi sul palo il pallone del 2-1, per poi andare di nuovo sotto sulla susseguente ripartenza, assistita da Canal e concretizzata da Nando Perugino. I castellani costruiscono occasioni su occasioni, tirando molto più di un Napoli che ha la pecca di non concretizzare due-ripartenze potenzialmente valide per il 3-1. Angelini si gioca la carta del portiere di movimento che già all'andata aveva portato al 2-2 griffato da Romano a 32 secondi al termine. Accade di nuovo: Bellobuono (uno dei migliori in campo) si esalta su un bolide dalla distanza di Luizinho, ripetendosi su una galeotta deviazione di Salas, ma non può nulla davanti alla giocata a 12" dal termine che libera al centro dell’area Lo Cicero, che da lì non può sbagliare: finisce 2-2, ed è giusto così. Applausi per tutti, anche se è vincere è solo l’Olimpus Roma.

PRIMATO BLINDATO

Questa la situazione della diciannovesima giornata di campionato. Risultati: Sandro Abate-Active Network 4-3, Meta Catania-Came Treviso 1-1, L84-Olimpia Verona 6-1, Ciampino Futsal-Feldi Eboli 3-5, Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro 2-1, Pirossigeno Cosenza-Olimpus Roma 1-7, Ecocity Genzano-Napoli Futsal 13/12 ore 20, Sporting Sala Consilina-Saviatesta Mantova 14/12 ore 19. Classifica: Olimpus Roma 46, Napoli Futsal 37, Ecocity Genzano 36, Meta Catania e L84 33, Sandro Abate Avellino 31, Feldi Eboli, Italservice Pesaro e Came Treviso 29, Sporting Sala Consilina 26, Fortitudo Pomezia 25, Active Network 23, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 18, Saviatesta Mantova 6, Olimpia Verona 1.