L84, Meta Catania e Sala Consilina a segno negli anticipi. Olimpus Roma-Napoli, a voi!

RIBALTONE L84

La L84 soffre un tempo contro un Saviatesta Mantova che si sta ribellando davvero alla retrocessione. Ci pensano Cuzzolino, Raguso e Fortini a cambiare volto a un incontro complesso per i torinesi: il parziale di 3-0 nella ripresa permette ai neroverdi di Paniccia di ribaltare il 2-3 dell’intervallo e di volare 5-3: Salas però riapre l’incontro, a un minuto dalla fine Maxi Rescia lo chiude definitivamente.

PUNTI PLAYOFF

Con un doppio 4-2, Meta Catania e Sporting Sala Consilina vincono i rispettivi scontri diretti per i playoff scudetto, conquistando tre punti pesantissimi. I rossazzurri escono fuori nella ripresa e con il dinamico duo Raul Rocha-Pulvirenti sbancano Avellino, ponendo fine alla striscia positiva di un Sandro Abate che durava da sei partite. I Draghi di Oliva confermano l'ottimo momento di forma battendo un Italservice Pesaro troppo sciupone, castigato nel finale da Thorp e Arcidiacone. Così in classifica lo Sporting Sala Consilina scavalca proprio i biancorossi, accelerando nella corsa ai playoff scudetto.

SFIDA DI CAPITALE IMPORTANZA

Questo il programma della 23esima giornata di Serie A New Energy. Tutte le gare su Futsal TV a eccezione di Ecocity Genzano-Came Treviso, Sky match domenicale, in diretta a partire dalle 18.15. Risultati: Sporting Sala Consilina-Italservice Pesaro 4-2, L84-Saviatesta Mantova 6-4, Sandro Abate-Meta Catania 2-4, Olimpus Roma-Napoli Futsal sab. ore 16, Olimpia Verona-Active sab. ore 17, Pirossigeno Cosenza-Feldi Eboli sab. ore 18, Ecocity Genzano-Came Treviso dom. ore 18.15. Classifica: Olimpus Roma 55, Ecocity Genzano 42, Napoli Futsal e L84 40, Meta Catania 38, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 36, Sporting Sala Consilina 34, Italservice Pesaro 33, Came Treviso 32, Fortitudo Pomezia 31, Active Network 26, Pirossigeno Cosenza 22, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 13, Olimpia Verona 1.