Napoli pronto per la Final Four. Pesaro e Feldi Eboli, punti playoff scudetto

Il Napoli Futsal arriva alla Final Four di Policoro (22-24 marzo) con l’entusiasmo proprio di chi è secondo in classifica. In attesa di capire se verrà raggiunto dall’Ecocity Genzano, impegnato nello Sky domenicale a Catania contro il Meta, gli azzurri di Colini regolano un coriaceo Saviatesta Mantova, in uno degli anticipi della 26esima giornata di campionato. Il solito gol subito nel finale dal Napoli stavolta è ininfluente, la squadra di Colini aveva messo l’incontro tutto in discesa nella ripresa, con quel parziale di 3-0 firmato Borruto (doppietta complessiva) Salas e Bolo, che aveva fatto volare i flegrei sul 4-1: Cabeca e nel finale Leleco rendono meno ampio il passivo di un buon Saviatesta Mantova.