Olimpus Roma, L84, Ecocity Genzano e MoMap Napoli: 4 finaliste per una Coppa Italia

Una settimana diversa dalle altre, un evento maxi che dal 22 al 30 marzo terrà col fiato sospesi tutti gli appassionati di futsal. Sei trofei in nove giorni: tutte le coccarde tricolori dei campionati nazionali di futsal, Under 19 e Coppa Italia regionale annesse. Ventidue gare secche, tutte in diretta, tra Futsal TV e SkY Sport . Ventotto squadre provenienti da ogni parte d'Italia, con centinaia di dirigenti e migliaia di tifosi fianco a fianco per un tempo piccolo, in due città dove il calcio a 5 è una disciplina sportiva che ha sempre goduto storicamente di tanto seguito: Policoro e Bernalda . La Serie A catalizza l'attenzione, se non fosse che s'affrontano le prima quattro di regular season.

QUI OLIMPUS ROMA

Per Andrea Verde, presidente dell'Olimpus Roma, la gioia è doppia. "Partecipiamo a questo evento con due squadre, quella di Serie A e l'Under 19, il nostro lavoro di puntare su giovani costruiti in casa, sta pagando. I migliori sono qui da noi. Olimpus Roma favorita? Può essere un peso per come stiamo andando in campionato (Blues già aritmeticamente primi nella stagione regolare con 5 turni di anticipo, ndr), la L84 ci ha battuto in Supercoppa e vedo ancora il Napoli ben attrezzato, ma tutto questo per noi è un peso positivo. Simili appuntamenti fanno bene al nostro sport, ci sarà da divertirsi".



QUI L84

"La sorte con noi non è stata certamente benevola dato che ci ha messo di fronte la squadra che ha dominato la regalar season e che è la candidata numero uno anche per la coppa". Alfredo Paniccia fa spallucce per la semi contro l'Olimpus Roma: "Noi siamo arrivati a Policoro con merito - dice l'allenatore neroverde - certificando ancora una volta il percorso di crescita che sta effettuando questo club. Daremo tutto per provare a regalarci un altro sogno. La maggior parte della pressione è sull'Olimpus Roma, ma noi siamo qui per vincere".

QUI ECOCITY GENZANO

"Il MoMap Napoli è fortissimo, ma sono sicuro che anche loro saranno preoccupati di incontrarci". Ciccio Angelini è pronto a giocarci il jolly. "Abbiamo le nostre carte da giocarci - assicura l'allenatore dell'Ecocity Genzano - Napoli squadra di campioni abituata a giocare simili partite, ma siamo a Policoro per goderci ogni singolo secondo: al primo anno in Serie A abbiamo centrato l’obiettivo della Final Four, una grande soddisfazione per questa società, vuol dire che il lavoro ha pagato”.

MOMAP NAPOLI

"Abbiamo vinto le ultime tre partite e siamo in un buon momento". Nando Perugino lancia la sfida ai competitor per la Coppa Italia. "Lavoriamo da inizio agosto per vivere questi momenti - dice il capitano degli azzurri - l’attesa è tanta così come la voglia di fare bene. I precedenti non contato, tutte le squadre che prenderanno parte alla Coppa Italia sono forti e attrezzate. Noi non siamo da meno. E speriamo di regalare una gioia ai nostri tantissimi tifosi”.

AGENDA, IL PROGRAMMA DEL MAXI EVENTO

FINALI COPPE ITALIA MASCHILI

VENERDÌ 22 MARZO

PALACAMPAGNA - BERNALDA

ore 11 - S1 U19: Olimpus Roma-Dalia Management (diretta Futsal TV)

ore 14 - S2 U19: Fenice Veneziamestre-Meta Catania (diretta Futsal TV)



PALAERCOLE - POLICORO

ore 18 - S1 Serie A: Ecocity Genzano-MoMap Napoli Futsal (diretta Sky Sport)

ore 21 - S2 Serie A: Olimpus Roma-L84 (diretta Sky Sport)

SABATO 23 MARZO

PALACAMPAGNA - BERNALDA

ore 12 - S1 Serie C: Real Sesto-Polisportiva Villafontana (diretta Futsal TV)

ore 15 - S2 Serie C: Heracles-Aradeo (diretta Futsal TV)

PALAERCOLE - POLICORO

ore 11 - Finale U19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 - S1 Serie A2 Élite: Città di Mestre-Roma C5 (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie A2 Élite: Vinumitaly Petrarca-Itria (diretta Futsal TV)

DOMENICA 24 MARZO - PALAERCOLE - POLICORO

ore 12 - Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 16.30 - Finale Serie A2 Élite: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 21.15 - Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

GIOVEDÌ 28 MARZO - PALACAMPAGNA - BERNALDA

ore 11.30 - Q1 Serie B: Futsal Mazara-Diaz Bisceglie (diretta Futsal TV)

ore 14.30 - Q2 Serie B: Sangiovannese-Grifoni (diretta Futsal TV)

ore 17.30 - Q3 Serie B: Real Ciampino Academy-Compagnia Malo (diretta Futsal TV)

ore 20.30 - Q4 Serie B: Virtus Libera Isola d'Ischia-Energy Saving (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 29 MARZO

PALAERCOLE - POLICORO

ore 18 - S1 Serie A2: Sporting Hornets-Unicusano Futsal Ternana (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie A2: Maccan Prata-Futsal Canicattì (diretta Futsal TV)

PALACAMPAGNA - BERNALDA

ore 16.30 - S1 Serie B: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Futsal TV)

ore 19 - S2 Serie B: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Futsal TV)

SABATO 30 MARZO - PALAERCOLE - POLICORO

ore 15 - Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 - Finale Serie A2: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)