Renatinha show a Lamezia: Bitonto senza freni nell'anticipo

Bitonto senza freni nell’anticipo della 19esima giornata della regular season di Serie A Femminile. Le campionesse d’Italia travolgono T&T Royal Lamezia-Bitonto 2-11. In evidenza la solita Renatinha, che si porta a casa il pallone per la sua hat trick Tampa, Lucilèia e Grieco. Leonesse momentaneamente a +10 sul TikiTaka Francavilla, impegnato in casa contro l’Atletico Foligno.