Luci a Policoro: MoMap Napoli-Olimpus Roma, una coppa per due. Spettacolo su Sky

TESTA, CUORE, CERVELLO

“Non è una partita come tutte le altre”. Nando Perugino non è un giocatore come tutti gli altri: è uno dei figli di Napoli, attaccatissimo alla sua terra, figlio di patron Serafino. Ma ha le spalle grosse e si carica tutte le responsabilità proprie di un capitano. “Ai miei compagni dirò di giocare come sappiamo. Siamo reduci da una partita trionfale ma per niente facile, ora dobbiamo completare il lavoro, giocando una seconda partita perfetta: servono, testa, cuore e cervello”. Papà? No, non l’ho sentito. Siamo qui per regalare una grande gioia a Napoli e ai nostri tifosi”.

I PRECEDENTI NON CONTANO

I più piccoli mi hanno regalato la Coppa Italia Under 19, ora tocca ai grandi”. Andrea Verde non cade nel tranello di un Olimpus Roma favorita, numeri alla mano. “In queste partite precedenti e campionati non contano nulla, è una finale e sarà una guerra sportiva. Siamo reduci da una semi dove abbiamo provato una situazione nuova, quella di perdere quattro giocatori per infortuni in un colpo solo. Ma contro la L84 - chiosa il numero uno dell’Olimpus Roma - abbiamo saputo anche soffrire”. Kick off domenica alla ore 21.15, diretta tv su Sky Sport, canale 202 della piattaforma satellitare.

MAXI EVENTO, L’AGENDA

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A - PALAERCOLE – POLICORO

SEMIFINALI - VENERDÌ 22 MARZO

1) ECOCITY GENZANO-MOMAP NAPOLI FUTSAL 0-5

2) OLIMPUS ROMA-L84 3-2

FINALE - DOMENICA 24 MARZO

MOMAP NAPOLI FUTSAL-OLIMPUS ROMA ore 21.15, diretta Sky Sport

ALBO D'ORO COPPA ITALIA SERIE A

1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003Lazio, 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti,2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro, 2022/2023 Real San Giuseppe