Napoli-Feldi, pazzo derby: 3-3. Rimontona L84. Sala Consilina di misura

Venerdì di passione in una Serie A New Energy che regala tre anticipi al cardiopalma nella quartultima giornata di regular season. Derby campano dai due volti. Trascinata da Marinovic (doppietta) la Feldi campione d'Italia vola 3-1 all’intervallo contro il Napoli neo campione di Coppa Italia. Ma gli azzurri ricalibrano tutto nella ripresa: Duarte e il solito Borruto firmano un appassionante 3-3.

TUTTO IN 31”

Match vietato ai deboli di cuore anche a Leini, dove la L84 viene sorpresa da un grande Active, avanti addirittura 4-1 a 6’30” dal termine. Gara finita? Macché. A passi di cumbia Vidal e Cuzzolino permettono ai neroverdi di tornare in partita. Nell’ultimo minuto di gioco accade l’impensabile: Tuli e Maxi Rescia, nello spazio di 31”, permettono al roster di Paniccia prima di pareggiare poi addirittura di vincere 5-4, per tre punti fondamentali in chiave playoff scudetto. Anche a San Rufo per poco non ci scappa la rimonta. Lo Sporting Sala Consilina vola 3-0 all’intervallo contro Ciampino, una doppietta di Fatiguso riapre i giochi ma non la sostanza, finisce 3-2.

GENZANO-AVELLINO IL CLOU

Sabato il resto della giornata, tutte le gare in diretta streaming su Futsal TV. Questo il programma: L84-Active Network 5-4, Sporting Sala Consilina-Ciampino Futsal 3-2, Napoli Futsal-Feldi Eboli 3-3, Olimpus Roma-Came Treviso sab. ore 16, Saviatesta Mantova-Italservice Pesaro sab. ore 16, Olimpia Verona-Meta Catania sab. ore 17, Pirossigeno Cosenza-Fortitudo Pomezia sab. ore 18, Ecocity Genzano-Sandro Abate sab. ore 20.30. Classifica: Olimpus Roma 65, Napoli Futsal 50, L84 49, Ecocity Genzano 47, Meta Catania 45, Feldi Eboli 44, Sandro Abate e Italservice Pesaro 42, Fortitudo Pomezia 38, Sporting Sala Consilina 37, Came 36, Active Network 30, Pirossigeno Cosenza 27, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 15, Olimpia Verona 1.