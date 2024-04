L84, colpo da playoff. Bene anche Meta Catania e Feldi negli anticipi

L84, Feldi Eboli e Meta Catania esultano negli anticipi della 28esima giornata di Serie A New Energy, terzultima di regular season. È un colpo grosso a tutti gli effetti quello messo a segno dai torinesi di Paniccia, corsari 5-3 ad Avellino contro una diretta rivale per il post regular season che metterà in palio lo scudetto: tre punti che consolidano il quarto posto dei neroverdi, attualmente terzi aspettando il resto della giornata