L'Audace Verona di Puttow si toglie lo sfizio nell'anticipo: Lazio ko. Ora le altre

Conquistata la salvezza con largo anticipo, l’Audace Verona si toglie la soddisfazione di un risultato prestigioso. Le rossonere di Kim Serandrei passano 4-3 in casa della Lazio, nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A Femminile. A Fiano Roma la match winner è Puttow , autrice di una pesante doppiette. Scaligere momentaneamente in zona playoff.

BITONTO-MONTESILVANO, A VOI

Questo il programma completo della ventesima giornata: tutte le gare in streaming su Futsal TV. Lazio-Audace Verona 3-4, Atletico Foligno-Stilcasa Costruzioni Falconara dom. ore 16, Vip-Royal T&T Lamezia dom. ore 16, Femminile Molfetta-Tikitaka Francavilla dom. ore 17, Pelletterie-Kick Off dom. ore 17, Bitonto-Gtm Montesilvano dom. ore 16. Classifica: Classifica: Bitonto 52, TikiTaka Francavilla 45, Stilcasa Costruzioni Falconara 44, GTM Montesilvano 43, Femminile Molfetta 36, Lazio 29, Vip 22, Kick Off 16, Atletico Foligno 15, T&T Royal Lamezia 12, Audace Verona 11, Pelletterie 5.