Bitonto, il primato (sicuro) può attendere: rimonta Montesilvano, è 4-4

Il Bitonto assapora soltanto il primato aritmetico nella regular season della Serie A Femminile di futsal. Eppure a Giovinazzo sempre tutto facile per le campionesse d’Italia avanti 3-0 all’intervallo e 4-2 a poco più di 5’ contro il GTM Montesilvano. Dudu Morgado azzecca la mossa del portiere di movimento, Borges prima, Belli poi, firmano la clamorosa rimonta abruzzese.

POKER TIKITAKA FRANCAVILLA

Ora sono cinque i punti di vantaggio della capolista pugliese sul TikiTaka Francavilla. Atto di forza delle abruzzesi a Molfetta: Bertè, Cortés, Prenna e Bettioli griffano il 4-1 del PalaPoli. Molto bene anche lo Stilcasa Costruzioni Falconara: Erika Ferrara ne fa due nel 7-0 delle Citizens all’Atletico Foligno. Negli altri incontri il Pelletterie può sperare ancora nella salvezza: batte 4-3 il Kick Off e si porta a -5 dal T&T Lamezia, ripreso sull’1-1 in extremis in trasferta con la Vip.

FALCONARA, ALLUNGO DA PODIO

Questi i risultati della ventesima giornata di Serie A Femminile: Lazio-Audace Verona 3-4, Atletico Foligno-Stilcasa Costruzioni Falconara 1-4, Vip-Royal T&T Lamezia 1-1, Femminile Molfetta-Tikitaka Francavilla 1-4, Pelletterie-Kick Off 4-3, Bitonto-GTM Montesilvano 4-4. Classifica: Bitonto 53, TikiTaka Francavilla 48, Stilcasa Costruzioni Falconara 47, GTM Montesilvano 44, Femminile Molfetta 36, Lazio 29, Vip 23, Audace Verona 17, Kick Off 16, Atletico Foligno 15, T&T Royal Lamezia 13, Pelletterie 8.