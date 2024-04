Bitonto, ora il primato è certo. Si salva Lamezia, retrocede il Pelletterie

LE BIG MOSTRANO I MUSCOLI

Vincono tutte le big. A segno TikiTaka Francavilla e Stilcasa Costruzioni Falconara: 6-4 per le giallorosse in trasferta a Verona (tris di Cortès, poi Berté e bis di Prenna, dall'altra parte Pomposelli, De Angelis, De Cao e Puttow) e 8-2 per la squadra di Domenichetti che mostra i muscoli con la Femminile Molfetta. A ritmo sostenuto anche il GTM Montesilvano, che condanna alla retrocessione il Pelletterie, complice anche il poker d'autore che la T&T Royal Lamezia casa contro l'Atletico Foligno. Tre punti importanti anche per la Kick Off. Che supera in rimonta la Lazio e torna in zona playoff.

BAGARRE PER IL SECONDO POSTO

Questi i risultati della ventunesima giornata di Serie A Femminile, ultima prima della Final Eight, in programma a Genova e Campo Ligure dal 18 al 21 aprile. Risultati: Gtm Montesilvano-Pelletterie 5-3, T&T Royal Lamezia-Atletico Foligno 4-0, Stilcalsa Costruzioni Falconara-Femminile Molfetta 8-2, Kick Off-Lazio 3-2, Audace Verona-Tikitaka Francavilla 4-6, Bitonto-Vip 3-1. Classifica: Bitonto 56, TikiTaka Francavilla 51, Stilcasa Costruzioni Falconara 50, GTM Montesilvano 47, Femminile Molfetta 36, Lazio 29, Vip 23, Kick Off 19, Audace Verona 17, T&T Royal Lamezia 16, Atletico Foligno 15, Pelletterie 8.