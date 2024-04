Time out Serie A, si prepara la volata ai playoff scudetto: in 4 per 2 posti

LE CERTEZZE - All’appello mancano due posti, dove sono in ballo quattro squadre: Sandro Abate e Italservice Pesaro (con i Lupi irpini nettamente avanti negli scontri diretti) in caso di arrivo a pari punti, Fortitudo Pomezia e anche Came Treviso. Avellinesi e rossiniani sono ovviamente i grandi favoriti per la volata playoff, potrebbero già chiudere i conti nella penultima giornata, al rientro dopo la sosta, in caso di vittoria chi a Cosenza con un Pirossigeno non ancora salvo ma quasi, chi a Orte contro un Active Network a cui mancano solo tre punti per la certezza aritmetica del mantenimento della categoria. Sarebbero ai playoff anche nel caso in cui la Fortitudo Pomezia perdesse il derby di Roma contro l’Olimpus Roma. Al roster di Maurizio Grassi non resta che vincere le sue ultime due gare e sperare. Una fiammella di speranza anche per il Came Treviso, costretto però a fare sei punti, anche in questo caso, sperando che Sandro Abate e Italservice Pesaro perdano sempre per arrivare a pari punti in una situazione di classifica avulsa con irpini e marchigiani. Questa la volata per i playoff scudetto nelle ultime due giornate:

SANDRO ABATE 45: Pirossigeno Cosenza - SPORTING SALA CONSILINA (* in maiuscolo le gare in casa)

ITALSERVICE PESARO 45: Active Network - NAPOLI FUTSAL

FORTITUDO POMEZIA 41: Olimpus Roma - OLIMPIA VERONA

CAME TREVISO 39: Napoli Futsal - SAVIATESTA MANTOVA