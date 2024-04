Coppa Italia Femminile, da Fab 4 a Fab 3. Avanzano le big, fuori il Falconara

La ventunesima edizione della Coppa Italia Femminile di calcio a 5 parte sono con una sorpresa: lo Stilcasa Costruzioni Falconara esce ai quarti di finale per mano del Kick Off di Riccardo Russo, capace di imporsi ai tiri di rigore dopo un match elettrizzante. Le Citizen chiudono sul 2-1 la prima frazione, ma nella ripresa Lanziloti e Vanelli capovolgono il risultato nonostante la supremazia territoriale marchigiana. Domenichetti rompe gli indugi con Ferrara portiere di movimento, mossa azzeccata quella del 5vs4, un tap in Soldevilla vale il 3-3. Dal dischetto però più preciso il Kick Off: Polloni ne para due, di Vanelli il rigore che vale una semi. A sorpresa.

UN, DUE, TRE... BIG!

Vincono tutte le altre big. Le campionesse (in carica) d’Italia del Bitonto sbrigano la pratica Vip già nel primo tempo, chiuso avanti 4-1 prima di chiudere 8-3 con la solita dupla Renatinha (tripletta) Lucileia (doppietta) sugli scudi. Soffre ma passa il TikiTaka Francavilla. Che supera 3-2 in rimonta una coriacea Lazio: decisivo il 5vs4 giallorosso e la rete a 16” dal termine di Adrieli Berté. Bestia nera domata per il GTM Montesilvano: le ragazze di Morgado riescono a superare per la prima volta in stagione il Molfetta, grazie a una superlativa Pato Dal’Maz, autrice di tutte e tre le reti pescaresi, inutile il momentaneo 1-1 di Bruninha.

COSÌ LE SEMIFINALI (IN TV)

Saranno dunque Kick Off-TikiTaka Francavilla e GTM Montesilvano-Bitonto le semi della Final Eight di Liguria 2024 trasmesse entrambe su Sky a partire dalle 18.15. Si seguito il riepilogo della Coppa Italia di Serie A Femminile.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

QUARTI DI FINALE - GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

1) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-KICK OFF 5-7 d.t.r.

2) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 3-2

3) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 3-1

4) BITONTO-VIP 8-3

SEMIFINALI - VENERDÌ 19 APRILE - STADIUM - GENOVA

X) KICK OFF-TIKITAKA ore 18.15, diretta Sky Sport e Futsal TV

Y) GTM MONTESILVANO-BITONTO ore 20.45, diretta Sky Sport e Futsal TV



FINALE - DOMENICA 21 APRILE - STADIUM - GENOVA

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 12.30, diretta Sky Sport



FINALI COPPE ITALIA FEMMINILI

GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 11 - Q1 Serie A: Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off (diretta Futsal TV)

ore 15 - Q2 Serie A: TikiTaka Francavilla-Lazio (diretta Futsal TV)

ore 18 - Q3 Serie A: GTM Montesilvano-Femminile Molfetta (diretta Futsal TV)

ore 21 - Q4 Serie A: Bitonto-VIP (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18 - S1 Serie B: Pero-Atletico Chiaravalle (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie B: C5 Roma-CMB Futsal Team (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 19 APRILE - STADIUM - GENOVA

ore 15 - Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18.15 - S1 Serie A: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

ore 20.45 - S2 Serie A: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

SABATO 20 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - S1 Serie C: Palmese-FB5 Team Rome (diretta Futsal TV)

ore 13 - S2 Serie C: Città Giardino Marassi-Boca Junior (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18.30 - S1 Under 19: Bitonto-Audace Verona (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Under 19: TikiTaka Francavilla-Kick Off (diretta Futsal TV)

DOMENICA 21 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - Finale 3°/4° posto Serie C: Perdente S1-Perdente S2 (diretta Futsal TV)



STADIUM - GENOVA

ore 12.30 - Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 15.30 - Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 - Finale Under 19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)