Playoff scudetto al completo con Pesaro e Avellino. Cosenza e Active salve

Italservice Pesaro e Sandro Abate Avellino sono le ultime due squadre a staccare il pass play off per il 40esimo scudetto del futsal nostrano. Nella penultima giornata della Serie A New Energy i biancorossi passano 1-0 a Orte con la rete decisiva di Juan Fran nella ripresa e le parate di Putano, il 4-4 (deciso da Ugherani a 27” dal suono della sirena) basta ai Lupi irpini a Cosenza, visto che la Fortitudo Pomezia non va oltre il 3-3 nel derby di Roma contro un Olimpus già certo del primato in regular season. Inutile il blitz del Came Treviso ad Aversa (6-2) contro il Napoli in chiave playoff.