Egemonia Bitonto: un'altra Coppa Italia in bacheca. "Tutto per la nostra città"

Non c’è due senza tre. E il quarto vien da sé. Imbattibile Bitonto, supera 7-3 il TikiTaka Francavilla e si conferma campione di Coppa Italia della Serie A Femminile, allungando la sua super serie giunta a quattro trofei di fila, proprio come il Falconara prima dell’ascesa de club di Intini .

VANIN ILLUDE

Il remake della scorsa finale scudetto si sblocca dopo sei minuti effettivi con la perfetta punizione di Vanin, l’1-0 è un’illusione per le giallorosse. Il Bitonto sale in cattedra e pareggia con la stessa moneta, un calcio piazzato di Renatinha che s’infila sotto il sette. Gli ultimi tre minuti del primo tempo sono decisivi, a conti fatti, per la ventunesima edizione della corsa alla coccarda tricolore regina del futsal italiano al femminile: Grieco capitalizza al massimo un assist di Mansueto, 52 secondi più tardi Tampa fa tris. Cely Cayardo prova a sparigliare le carte inserendo il portiere di movimento, ma la mossa si rivela un azzardo pagato a caro prezzo, Lucileia approfitta subito della porta sguarnita giallorossa e dalla sua metà campo firma il 4-1 con il quale si va al riposo.

PASSERELLA FINALE

Cinque contro cinque non c’è storia, anche nella ripresa. Così Cely Garyardo ci riprova con il 5vs4: il TikiTaka Francavilla dimezza lo svantaggio ancora con Vanin, ma Lucileia rimette il Bitonto a +3. Bettioli è l’ultima ad arrendersi, ma le reti di Tampa Diana Santos valgono il definitivo 7-3. Lucileia migliore giocatrice, Jozi De Oliveira miglior portiere. “Emozionato come fosse il primo trofeo”. Silvano Intini continua a godersela: “E’ stata una battaglia a Genova - rimarca il numero uno delle Leonesse - sia in semifinale contro il GTM Montesilvano che in finale contro il TikiTaka Francavilla. Ma le ragazze hanno dato tutto per questa maglia e per la città. La mia città la nostra città”. È il senso di appartenenza il segreto di questo Bitonto: “È il pubblico che ci chiede di andare avanti – chiosa - di continuare così".

LE ALTRE VINCITRICI

La kermesse Ligure di Genova capitale dello Sport 2024 e di Campo Ligure si chiude con altre affermazioni, dopo il successo del Pero nella Coppa Italia di Serie B. In Coppa Italia Regionale trionfano le venete del Boca Junior (4-1 all’Fb5 Team Rome), in Under 19 la rivincita dell’Audace Verona pensando alla finale dell’anno scorso, è servita: De Cao prima riacciuffa sul 3-3 il Kick Off a 3” dal termine, poi lo castigo realizzando tre reti nei tempi supplementari, finisce 6-4.