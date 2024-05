Champions League, a Yerevan scatta la Final Four del futsal. Un po' di Italia c'è

Tempo di Final Four nell’Europa del futsal. Alla Demirchyan Arena SCC di Yerevan si assegna il 23esimo titolo europeo per club, il quinto da quando è cambiata la denominazione in UEFA Futsal Champions League , alla stregua del calcio.

QUATTRO IBERICHE - In Armenia ci sono quattro iberiche. I campioni in carica del Palma ritrova in semi quel Benfica superato con un epico 4-3 a Maiorca una stagione fa. Non ci sarà l’iraniano Hossein Tayebi, che realizzò una doppietta nell’ultimo confronto, infortunato e indisponibile al pari di Fabinho. Out anche lo squalificato Bruno Gomes. Semi grandi firme nell’incontro successivo: il Barça del Mago Velasco è l’unica new entry rispetto a una stagione fa, ma tutti la considerano per quello che è: una big che va a caccia del quinto titolo per eguagliare il record dell’Inter Movistar. Di fronte però c’è lo Sporting di Merlim: anche i Leoni di Lisboa vanno a caccia di un record, la quarta finale consecutiva, la settima in otto anni.

UN PO’ DI ITALIA - A Yerevan c’è anche Nicola Maria Manzione. Il fischietto della sezione di Salerno sarà cronoman nella prima semi e terzo arbitro nella seconda. Live e dirette streaming sul sito della Uefa.



UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - FINAL FOUR

DEMIRCHYAN ARENA SSC - YEREVAN



SEMIFINALI - VENERDÌ 3 MAGGIO

A) BENFICA-PALMA ore 16

B) BARCELLONA-SPORTING LISBONA ore 19



FINALE 3°/4° POSTO - DOMENICA 5 MAGGIO

PERDENTE A-PERDENTE B ore 15



FINALE - DOMENICA 5 MAGGIO

VINCENTE A-VINCENTE B ore 18



*foto fonte: uefa.com