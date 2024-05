Playoff per la Serie A: super Manfredonia. Blitz Prodenone, Leo al quadrato. Roma C5 ok, ma solo di misura

IQUE TIENE IN PIEDI IL MELILLI

Negli altri incontri, invece, importante blitz del Pordenone, corsaro 3-1 in casa dello Sporting Altamarca. Due gol di scarto sono anche quelli che si porterà in dote il Leonardo in Liguria per il return match contro il CDM Futsal. Una rete di Ique nel finale permette al Città di Melilli di perdere 2-1 in casa della Roma C5.

SERIE A2 ÉLITE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 11/05)

1) SPORTING ALTAMARCA-PORDENONE 1-3

2) LEONARDO-CDM FUTSAL 2-0

3) LAZIO-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 0-6

4) ROMA C5-CITTÀ DI MELILLI 2-1

SEMIFINALI (and. 18/05, rit. 25/05)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE - GARA UNICA - 01/06

VINCENTE X-VINCENTE Y